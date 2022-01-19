NASA попередило про ізоляцію російського модуля МКС через витік. У «Роскосмосі» відповіли

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Директорка NASA з Міжнародної космічної станції Робін Гейтенс заявила, що російський модуль «Звезда» можуть назавжди ізолювати через витік повітря.

Про це повідомляє Інтерфакс.

За її словами, ситуація поки не становить серйозної загрози, але в найгіршому випадку розглядається повна ізоляція модуля. Гейтенс заявила, що NASA і «Роскосмос» спільно працюють над усуненням витоку повітря в модулі, але через мінімальний розмір місця витоку його дуже складно виявити детекторами і ультразвуковими засобами діагностики.

У «Роскосмосі» заявили, що «занепокоєння наших партнерів по станції не обґрунтоване і викликає подив». У відомстві запевняють, що російські космонавти знайшли місце витоку ще наприкінці грудня. Проблему обіцяють усунути найближчим часом, коли вантажний корабель «Прогрес» доставить матеріали на станцію.

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