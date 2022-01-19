В Україні за добу виявили понад 12 тисяч нових хворих на ковід, померли від нього 163 людини

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Кароліна Ускакович / Артем Марков / «Бабель»

В Україні за добу 18 січня виявили 12 815 нових хворих на ковід, померли від нього 163 людини. Про це вранці 19 січня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Крім цього, за минулу добу шпиталізували із коронавірусом 2 401 людину. Загалом з початку пандемії і станом на 19 січня в Україні виявили 3 780 903 хворих на коронавірус, а померли від нього 98 712.

Що стосується вакцинації, то за добу 18 січня зробили 85 177 щеплень. Загалом в Україні повністю вакциновано 14 343 487 людей, бустер із них отримали 131 178.