Компанія Pfizer повідомила про ефективність пігулок проти коронавірусу «Омікрон» в лабораторних умовах
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пігулки проти коронавірусу «Паксловід» (Paxlovid) виробництва компанії Pfizer виявилися ефективними проти варіанта «Омікрон».
Про це свідчать результати лабораторних тестів, повідомили в компанії.
За даними експертів, основний компонент препарату — нірматрелвір — ефективно працював у трьох окремих лабораторних дослідженнях.
Так, у першому експерименті нірматрелвір тестували проти ферменту Mpro, який необхідний коронавірусу для створення своїх копій. Ключовий компонент «Паксловіду» продемонстрував постійну здатність блокувати фермент як в «Омікроні», так і в початковому варіанті коронавірусу.
Друге дослідження було противірусним клітинним аналізом — за допомогою ПЛР-тесту перевіряли, як нірматрелвір реагує на кілька варіантів коронавірусу, включно з «Омікроном». В усіх випадках речовина показала сильну противірусну активність.
У третьому дослідженні, проведеному науковцями з Медичної школи Ікана центра Маунт-Сінай у Нью-Йорку спільно з компанією Pfizer, вимірювали ефективність нірматрелвіру проти «Омікрону» та інших штамів за допомогою імунофлуоресцентного аналізу. Дослідники встановили, що для блокування «Омікрону» необхідна така сама концентрація препарату, як і для інших штамів.
- На початку листопада 2021 року Pfizer відзвітувала про попередні результати дослідження препарату «Паксловід». За даними компанії, експериментальна пігулка від коронавірусу знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Також наголошується, що під час випробувань препарату серед учасників не зафіксували жодного летального випадку.
- 16 грудня 2021 року стало відомо, що Україна підписала договір із компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу «Паксловід» для амбулаторного лікування. Законтрактовано 300 тисяч курсів таблеток. Препарат дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із груп ризику.