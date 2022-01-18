Компанія Pfizer повідомила про ефективність пігулок проти коронавірусу «Омікрон» в лабораторних умовах

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Пігулки проти коронавірусу «Паксловід» (Paxlovid) виробництва компанії Pfizer виявилися ефективними проти варіанта «Омікрон».

Про це свідчать результати лабораторних тестів, повідомили в компанії.

За даними експертів, основний компонент препарату — нірматрелвір — ефективно працював у трьох окремих лабораторних дослідженнях.

Так, у першому експерименті нірматрелвір тестували проти ферменту Mpro, який необхідний коронавірусу для створення своїх копій. Ключовий компонент «Паксловіду» продемонстрував постійну здатність блокувати фермент як в «Омікроні», так і в початковому варіанті коронавірусу.

Друге дослідження було противірусним клітинним аналізом — за допомогою ПЛР-тесту перевіряли, як нірматрелвір реагує на кілька варіантів коронавірусу, включно з «Омікроном». В усіх випадках речовина показала сильну противірусну активність.

У третьому дослідженні, проведеному науковцями з Медичної школи Ікана центра Маунт-Сінай у Нью-Йорку спільно з компанією Pfizer, вимірювали ефективність нірматрелвіру проти «Омікрону» та інших штамів за допомогою імунофлуоресцентного аналізу. Дослідники встановили, що для блокування «Омікрону» необхідна така сама концентрація препарату, як і для інших штамів.