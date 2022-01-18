ВООЗ: У 2022 році надзвичайний стан через коронавірус може завершитися

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У Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозують, що у 2022 році у світі може завершитися надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. Але сам вірус, імовірно, залишиться серед людей надовго.

Про це заявив очільник служби надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкл Раян, пише The Associated Press.

Він зазначив, що найгірше в будь-якій пандемії — смерті, госпіталізації та локдауни — можуть завершитися у 2022 році. Для цього потрібно подолати нерівність у вакцинації та ліках.

За словами Раяна, світ, можливо, ніколи не покінчить з цим вірусом, тому що подібні віруси стають частиною екосистеми. Але у світу є шанс «покласти край надзвичайному стану в галузі охорони здоров’я, якщо ми будемо робити те, про що домовилися».

У ВООЗ наголошують, що нерівність між вакцинацією у бідних і багатих країнах є катастрофічним моральним провалом. У країнах із низьким рівнем доходу вакцину отримали менше ніж 10% людей.