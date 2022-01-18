Дослідники з Оксфорду назвали «тривогу» дитячим словом 2021 року

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Дослідники Oxford University Press назвали слово «тривога» (anxiety) дитячим словом 2021 року.

Під впливом пандемії дослідження словникового запасу зосередили на добробуті. Приблизно вісьмох тисяч школярів — від третього до девʼятого класу — попросили вибрати найкращі слова, які вони будуть використовувати під час обговорення свого психічного здоровʼя та переживань під час ізоляції. Більш ніж кожен пʼятий (21%) учень сказав, що слово «тривога» було для них найбільш значущим протягом останнього року, за ним йдуть «виклик» (19%) та «ізоляція» (14%).

Експерти заявили, що отримані результати підкреслюють вплив ізоляції та закриття шкіл на дітей, а також «життєво важливу роль, яку мова відіграє для дітей, коли йдеться про самовираження, навчання та благополуччя».

«Нині вкрай важливо, щоб ми вкладали кошти в підтримку мовного розвитку дітей вдома й у школі», — сказала Хелен Фріман, директор Oxford University Press з дошкільного та домашнього навчання.

Учителів зі 85 шкіл, які взяли участь у дослідженні, також опитали на предмет того, які слова вони найчастіше використовують, говорячи з дітьми про їхнє фізичне та психічне здоровʼя. При цьому 31% педагогів сказали, що вони найчастіше використовували слово «стійкість», коли говорили з учнями про пандемію. Другим найвикористовуванішим словом було «виклик», за яким слідує «благополуччя».

Торік дитячим словом року обрали «коронавірус», а у 2019 році — Brexit.