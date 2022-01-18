Кислотні дощі та руйнація коралових рифів. Виверження вулкана біля Тонги може мати довготривалі наслідки для природи

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NZ Defence Force / Facebook

Сильне виверження вулкана в тихоокеанській острівній державі Королівство Тонга може завдати довготривалих збитків кораловим рифам, зруйнувати берегову лінію і нашкодити рибальству.

Про це попереджають вчені, які вивчають супутникові знімки, цитує Al Jazeera.

Підводний вулкан, який вивергся в суботу, 15 січня, виділяє діоксид сірки й оксид азоту — два гази, що при взаємодії з водою та киснем в атмосфері викликають кислотні дощі. Вулканолог з Оклендського університету Шейн Кронін припускає, що найближчим часом навколо Тонги, імовірно, будуть кислотні дощі, що завдасть значної шкоди врожаю та може вплинути на основні продукти Тонги, такі як таро, кукурудза, банани й овочі.

Попіл, що досі падає, може пошкодити коралові рифи, які ще до виверження перебували під загрозою. Том Шилс, морський біолог з Університету Гуама, сказав: «Великі ділянки рифів у безпосередній близькості від удару [вулкану] Хунга-Тонга, імовірно, поховані та задушені великими відкладами вулканічного попелу».

За словами Шилса, під час виверження, подібного до суботнього, у воду потрапляє більше заліза, що може сприяти зростанню синьо-зелених водоростей і губок, які ще сильніше руйнують рифи.

Крім цього, за даними Геологічної служби Тонги, попіл в океані може завдати шкоди морському життю: прибережна морська вода, імовірно, забруднена токсичними вулканічними викидами, тому рибалки «повинні розуміти, що риба в цих водах отруєна».

Військові Нової Зеландії облетіли Тонгу і зробили знімки, на яких видно попіл на злітно-посадковій смузі аеропорту Нукуалофи.

Населення Тонги становить близько 100 тисяч людей. Країна складається зі 170 островів, 36 з них населені. Оскільки більшість жителів Тонги покладаються на океан як джерело їжі та засобів для існування, учені попереджають про загибель або міграцію риб після виверження.