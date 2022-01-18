В Афганістані сталися два землетруси поспіль, 22 людини загинули
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Joel Heard / Unsplash
На заході Афганістану 17 січня сталися два послідовні землетруси, щонайменше 22 людини загинули.
Про це свідчать дані Геологічного товариства США, а деталі пише BBC.
Перший землетрус стався в другій половині дня 17 січня, другий приблизно через дві години. Землетруси були силою 4,9 та 5,3 бала та торкнулися північно-західної провінції Бадгіс, де спричинили обвалення будинків та будівель — всього понад 700 будинків пошкоджено.
Серед 22 людей, знайдених мертвими під завалами, четверо дітей. Місцева влада попереджає, що кількість загиблих може збільшитись, оскільки рятувальники все ще розбирають завали.
- В Афганістані зараз загострюється гуманітарна криза, яку посилює пандемія, посуха і недоїдання — на додачу до того, що у серпні 2021 року владу у країні захопили бойовики руху «Талібан». У жовтні 2021 року ООН попереджала, що в Афганістані голодна смерть загрожує 23 мільйонам людей (у серпні цей показник становив 14 мільйонів). За останні чотири десятиліття понад шість мільйонів афганців залишили країну, рятуючись від війни та економічних криз, більшість із них живуть у сусідніх Ірані та Пакистані.