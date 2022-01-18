CNN: Директор ЦРУ таємно їздив до України та зустрічався із Володимиром Зеленським

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Директор ЦРУ Білл Бернс минулого тижня приїжджав до України та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським на тлі загрози російського вторгнення.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням два джерела, які знають про цю поїздку.

CNN із посиланням на офіційного представника США пише, що зустріч була запланованою. За даними телеканалу, Бернс на зустрічі з Володимиром Зеленським обговорював поточну безпекову ситуацію та зусилля щодо деескалації напруженості. Крім цього, Бернс також «проконсультувався з колегами з розвідки через побоювання подальшого вторгнення Росії в Україну»: вони оцінили поточні ризики для України.

Інших подробиць зустрічей немає. ЦРУ дотримується давньої політики не коментувати та не оголошувати публічно про поїздку директора.

Газета The New York Times уточнює, що зустріч Бернса та Зеленського відбулась у середу, 12 січня.