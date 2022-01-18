CNN: Директор ЦРУ таємно їздив до України та зустрічався із Володимиром Зеленським
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Photo Unit / Flickr
Директор ЦРУ Білл Бернс минулого тижня приїжджав до України та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським на тлі загрози російського вторгнення.
Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням два джерела, які знають про цю поїздку.
CNN із посиланням на офіційного представника США пише, що зустріч була запланованою. За даними телеканалу, Бернс на зустрічі з Володимиром Зеленським обговорював поточну безпекову ситуацію та зусилля щодо деескалації напруженості. Крім цього, Бернс також «проконсультувався з колегами з розвідки через побоювання подальшого вторгнення Росії в Україну»: вони оцінили поточні ризики для України.
Інших подробиць зустрічей немає. ЦРУ дотримується давньої політики не коментувати та не оголошувати публічно про поїздку директора.
Газета The New York Times уточнює, що зустріч Бернса та Зеленського відбулась у середу, 12 січня.
- Вже чотири місяці на кордоні з Україною перебуває рекордна кількість російських військових — понад сто тисяч. Західні та українські розвідки та ЗМІ постійно говорять про загрозу вторгнення. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що Росія таки готує напад на Україну. В Україні поки що офіційно не підбили підсумки переговорів, але президент ініціює зустріч із Байденом та Путіним.