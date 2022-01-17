Канада схвалила використання COVID-пігулок від компанії Pfizer. Україна також замовила партію цього препарату

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Міністерство охорони здоровʼя Канади у прискореному режимі схвалило застосування пігулок проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Це перший пероральний препарат, який розробили у США. Ідеться про пігулки «Паксловід» (Paxlovid).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ Канади.

Регулятор зазначив, що ці пігулки є високоефективними, якщо почати їх приймати на ранніх стадіях захворювання. Там рекомендують вживати ліки протягом п’яти днів після початку появи симптомів.

Лікування складається з двох таблеток нірматрелвіру і однієї таблетки ритонавіру, які необхідно приймати разом двічі на день. Ці ліки можна буде приймати не тільки в медзакладі, але і вдома.