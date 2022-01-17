Канада схвалила використання COVID-пігулок від компанії Pfizer. Україна також замовила партію цього препарату
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
Міністерство охорони здоровʼя Канади у прискореному режимі схвалило застосування пігулок проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Це перший пероральний препарат, який розробили у США. Ідеться про пігулки «Паксловід» (Paxlovid).
Про це повідомляє пресслужба МОЗ Канади.
Регулятор зазначив, що ці пігулки є високоефективними, якщо почати їх приймати на ранніх стадіях захворювання. Там рекомендують вживати ліки протягом п’яти днів після початку появи симптомів.
Лікування складається з двох таблеток нірматрелвіру і однієї таблетки ритонавіру, які необхідно приймати разом двічі на день. Ці ліки можна буде приймати не тільки в медзакладі, але і вдома.
- На початку листопада 2021 року Pfizer відзвітувала про попередні результати дослідження препарату «Паксловід». За даними компанії, експериментальна пігулка від коронавірусу знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Також наголошується, що під час випробувань препарату не було зафіксовано жодного випадку смерті серед учасників.
- 16 грудня 2021 року стало відомо, що Україна підписала договір із компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу «Паксловід» для амбулаторного лікування. Законтрактовано 300 тисяч курсів таблеток. Препарат дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із груп ризику.