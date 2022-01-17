За два роки пандемії 10 найбагатших людей світу подвоїли свої статки, а 160 мільйонів — опинилися у злиднях

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Від початку пандемії COVID-19 статки 10 найбагатших людей світу зросли більш ніж удвічі — до $1,5 трильйона. Водночас понад 160 мільйонів людей опинилися у злиднях під час пандемії.

Про це ідеться в дослідженні міжнародного об’єднання організацій по боротьбі з бідністю Oxfam.

В опублікованій доповіді наголошується, що дохід абсолютної більшості населення помітно знизився.

«Це сталося не через випадковість, а через вибір: «економічне насильництво» відбувається, коли вибір структурної політики робиться для найбагатших і найвпливовіших людей. Це завдає прямої шкоди всім нам, а найбіднішим людям найбільше», — зазначають автори звіту.

З березня 2020 року за межею бідності опинилися понад 160 мільйонів людей у всьому світі. За даними дослідників, від різних причин, повʼязаних із нерівністю, кожні чотири секунди гине одна людина: від відсутності доступу до охорони здоровʼя, гендерного насильства, зміни клімату та голоду.

Водночас за два роки через зміни у глобальній економіці мільярдери змогли подвоїти свої статки з $700 мільярдів до $1,5 трильйона.

«Якщо ці десять людей завтра втратять 99,99% свого статку, вони все одно залишаться багатшими за 99% населення планети», — зазначила виконавчий директор Oxfam International Габріела Бухер.

Ідеться про таких підприємців, як Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Білл Гейтс, Ларрі Еллісон, Ларрі Пейдж, Марк Цукерберг, Сергій Брін, Стів Балмер та Воррен Баффет.

В Oxfam запропонували запровадити додатковий податок для еліт та спрямувати його на соціальний захист та охорону здоровʼя.