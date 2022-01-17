У Румунії стався землетрус, відлуння якого докотилося до Одеської області

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У Румунії стався землетрус, який відчувався в Одеській області.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства.

Землетрус стався в районі гір Вранча, за 125 км від кордону з Україною, на глибині 138 км. Зазначається, що підземні поштовхи відчувалися в окремих населених пунктах південно-західної частини Одеської області, проте не несли загрози для населення.