Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус

Новини

Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що захворів на коронавірус.

«Новина для мене — невтішна. Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому», — написав він у своєму Telegram.

Кличко закликав киян дотримуватися противірусних правил і бути обережними у місцях скупчення людей.