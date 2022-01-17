Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус
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- Костя Андрейковець
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що захворів на коронавірус.
«Новина для мене — невтішна. Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому», — написав він у своєму Telegram.
Кличко закликав киян дотримуватися противірусних правил і бути обережними у місцях скупчення людей.
- 12 січня Національна академія наук повідомила, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу. Середньодобовий приріст нових хворих в межах 10 тисяч.
- Минулої доби, 16 січня, в країні виявили трохи більше 5 тисяч нових хворих.