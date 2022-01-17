Данія виділить Україні €22 мільйони на зміцнення обороноздатності

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Степанов Анатолій / УНІАН

Данія виділить Україні €22 мільйони на посилення сектору безпеки. Ці кошти мають допомогти країні «зміцнити стійкість і здатність справлятися з тяжкими наслідками війни на Донбасі».

Про це у Twitter повідомив глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, а деталі повідомляються у релізі від МЗС Данії.

«Наразі Україні загрожує масове та абсолютно неприйнятне нарощування російської військової сили поблизу українського кордону. Я щойно відвідав лінію дотику і на власні очі побачив, наскільки сильно цей конфлікт торкнувся українського народу. Наш новий пакет підтримки є досить всеосяжним, і кожен його елемент необхідний. Цією підтримкою ми надсилаємо чіткий сигнал про нашу солідарність із Україною. Український народ має знати, що він не самотній у своїй боротьбі за суверенітет та незалежність», — заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

У Данії наголосили, що програма, по-перше, спрямована на зміцнення безпеки та згуртованості східних регіонів України, а також підтримає оборонну реформу України та нарощування потенціалу української оборони. Крім того, датське МЗС уточнило, що програма спрямована на «покращення діалогу між людьми з обох боків лінії зіткнення, щоб сприяти вирішенню конфліктів та примиренню на місцях».

Попередній етап данської підтримки України тривав з 2018 до 2021 року з бюджетом у €16,1 мільйона.