В Україні за добу неділі виявили понад 5 тисяч нових хворих на ковід, вакцинували від нього 23 тисячі людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Omer Yıldız / Unsplash
В Україні за добу 16 січня виявили 5 072 нових випадків коронавірусу, вакцинували від нього 23 286 людей.
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 17 січня.
Крім цього, за минулу добу від ковіду померли 78 людей, 1 213 шпиталізували. Загалом з початку пандемії і станом на 17 січня в Україні виявили 3 759 530 випадків ковіду, а померли від нього 98 361 людина.
Що стосується вакцинації, то за добу 16 січня зробили 23 286 щеплень, із них 4 217 — бустерні. Всього з початку кампанії в Україні повністю прищепили 14 270 520 людей, бустерну дозу отримали 99 165.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.