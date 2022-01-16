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В Україні виявили понад 6 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше на Прикарпатті — 914

Автор:
Софія Телішевська
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Irwan / Unsplash

В Україні за останню добу, 15 січня, медики виявили 6 379 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 503 дитини та 92 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 88 пацієнти, а напередодні — 127.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,7 мільйона випадків COVID-19. При цьому 98 283 людини померли від ускладнень хвороби, а 3,5 мільйона громадян одужали.

За минулу добу медики вакцинували ще 39 769 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 985 043 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 259 590. Ще 9 512 людей отримали додаткову дозу, а 94 948 — бустерну.