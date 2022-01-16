В Україні виявили понад 6 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше на Прикарпатті — 914
- Автор:
- Софія Телішевська
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Irwan / Unsplash
В Україні за останню добу, 15 січня, медики виявили 6 379 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 503 дитини та 92 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 88 пацієнти, а напередодні — 127.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:
- Київ — 403;
- Вінницька область — 251;
- Волинська область — 89;
- Дніпропетровська область — 174;
- Донецька область — 142;
- Житомирська область — 240;
- Закарпатська область — 166;
- Запорізька область — 10;
- Івано-Франківська область — 914;
- Київська область — 198;
- Кіровоградська область — 88;
- Луганська область — 21;
- Львівська область — 625;
- Миколаївська область — 112;
- Одеська область — 195;
- Полтавська область — 121;
- Рівненська область — 160;
- Сумська область — 455;
- Тернопільська область — 397;
- Харківська область — 612;
- Херсонська область — 71;
- Хмельницька область — 312;
- Черкаська область — 117;
- Чернівецька область — 387;
- Чернігівська область — 119.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,7 мільйона випадків COVID-19. При цьому 98 283 людини померли від ускладнень хвороби, а 3,5 мільйона громадян одужали.
За минулу добу медики вакцинували ще 39 769 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 985 043 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 259 590. Ще 9 512 людей отримали додаткову дозу, а 94 948 — бустерну.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.