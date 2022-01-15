Предстоятель Православної церкви України Епіфаній захворів на коронавірус. Він пройшов повний курс вакцинації
- Автор:
- Софія Телішевська
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Палінчак Михайло / УНІАН
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній отримав позитивний тест на COVID-19. Торік митрополит Київський і всієї України пройшов повний курс вакцинації.
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
Через хворобу Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні. Відтак протягом наступного тижня він не прийматиме відвідувачів і не вестиме богослужінь.
«Просимо духовенство і вірних підносити молитви про швидке одужання предстоятеля Православної церкви України», — закликали в ПЦУ.
- В Україні минулої доби (14 січня) виявили 10 569 нових хворих на COVID-19. Найбільше нових хворих у Києві (1 178), Львівській (1 178) та Івано-Франківській (1 167) областях. Серед загальної кількості хворих 727 дітей і 229 медиків. Госпіталізували за добу 1 682 людини, померли 127 хворих. Одужали 6 172 українці.