Авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала всі рейси до 15 березня включно

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Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines з 15 січня до 15 березня скасовує усі свої рейси через затримку постачання повітряних суден.

Про це повідомила пресслужба Air Ocean Airlines.

«У зв’язку із затримкою постачання повітряних суден і необхідністю провести планове технічне обслуговування літаків, що експлуатуються в цей час, авіакомпанія вимушена перенести виконання польотів із поновленням починаючи з 15 березня 2022 року», — зазначили в компанії.

Сьогоднішні рейси авіакомпанії вже скасовані, а квитки на найближчі два місяці у продажу відсутні.

Як повернути гроші за квиток

Якщо ви придбали квиток на сайті авіакомпанії, кошти автоматично в повному обсязі будуть зараховані на картку, з якої було здійснено оплату.

Якщо ви придбали квиток в агента з продажу авіаційних перевезень, зверніться за місцем його придбання для відшкодування вартості квитка.

Також можна зберегти за собою право польоту з відкритою датою вильоту, а при купівлі наступного квитка отримати 50-відсоткову знижку.