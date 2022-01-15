Авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала всі рейси до 15 березня включно
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Videvo
Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines з 15 січня до 15 березня скасовує усі свої рейси через затримку постачання повітряних суден.
Про це повідомила пресслужба Air Ocean Airlines.
«У зв’язку із затримкою постачання повітряних суден і необхідністю провести планове технічне обслуговування літаків, що експлуатуються в цей час, авіакомпанія вимушена перенести виконання польотів із поновленням починаючи з 15 березня 2022 року», — зазначили в компанії.
Сьогоднішні рейси авіакомпанії вже скасовані, а квитки на найближчі два місяці у продажу відсутні.
Як повернути гроші за квиток
Якщо ви придбали квиток на сайті авіакомпанії, кошти автоматично в повному обсязі будуть зараховані на картку, з якої було здійснено оплату.
Якщо ви придбали квиток в агента з продажу авіаційних перевезень, зверніться за місцем його придбання для відшкодування вартості квитка.
Також можна зберегти за собою право польоту з відкритою датою вильоту, а при купівлі наступного квитка отримати 50-відсоткову знижку.
- Air Ocean Airlines — це українська авіакомпанія, яку створили у 2020 році. Компанія запустила рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, Харкова, зі Львова до Запоріжжя та Харкова. Флот авіаперевізника включає два Ан-148.