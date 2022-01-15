Під час сходження на Говерлу загинула людина, ще двоє травмовані

Новини

Пресслужба ДСНС

У Карпатах 15 січня о 11:15 загинула людина, котра намагалася підкорити найвищу гору України — Говерлу. Ще двоє туристів отримали травми при сходженні. Всі туристи — мешканці міста Южне, Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

О 13:30 рятувальникам вдалося спустити з гори одного туриста, який травмував ногу, і наразі вони працюють над спуском ще однієї особи.

До загиблої направили правоохоронців для проведення слідчих дій. Нею виявилася жінка 1965 року народження. Що стало причино смерті туриста та чому травмувалися інші — поки невідомо.

До рятувальної операції залучили 28 осіб і пʼять одиниць техніки.

Говерла — найвища вершина українських Карпат та найвища точка України, її висота становить 2 061 метр над рівнем моря. Гора розташована в гірському масиві Чорногора на межі Яремчанської міськради Івано-Франківської області та Рахівського району Закарпатської області, за 17 кілометрів від кордону з Румунією.