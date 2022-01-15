Місцевих виборів у прифронтових районах Донбасу цієї весни не буде

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Roberto Maldeno / Flickr

Місцеві вибори у прифронтових районах Донбасу 27 березня не відбудуться.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

ЦВК отримала відповіді на своє звернення від Донецької і Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій із «чіткими та однозначними висновками, в яких йдеться про неможливість провести перші місцеві вибори» на окремих територіях зазначених областей.

Виборцям не можуть гарантувати безпеку через агресію Росії, обстріли і дистанційне мінування територій, а також через скупчення техніки противника біля населених пунктів, де планувалися вибори.

Йдеться про 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.