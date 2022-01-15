Местных выборов в прифронтовых районах Донбасса этой весной не будет

Местные выборы в прифронтовых районах Донбасса 27 марта не состоятся.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

ЦИК получила ответы на свое обращение от Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций с «четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы» на отдельных территориях указанных областей.

Избирателям не могут гарантировать безопасность из-за агрессии России, продолжающихся обстрелов и дистанционного минирования территорий, а также скопления техники противника возле населенных пунктов, где планировались выборы.

Речь о 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.