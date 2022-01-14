Військовим льотчикам України підвищили зарплати на 10—16 тисяч гривень. Через низьку платню ВПС втрачають кадри

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Військовим льотчикам України з січня підвищили зарплати на 10—16 тисяч гривень у рамках першого етапу збільшення грошового забезпечення у Збройних силах.

Про це повідомляє Міноборони.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що розвиток військової авіації і протиповітряної оборони є одним з головних пріоритетів. Ці роди військ дуже важливі для оборони України.

За його словами, минулого року бюджет Міноборони вдалося збільшити на 2,5 млрд грн і вони будуть спрямовані на підвищення зарплат. Резніков зазначив, що пілоти отримуватимуть «конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й співставні з колегами в інших відомствах сектору національного безпеки та оборони».

У льотчиків Збройних сил найнижчі зарплати серед усіх силових структур. У ВПС це називають однією з головних причин звільнення пілотів. Представник командування ВПС Олег Гавриленко говорив, що у 2019 і 2020 році звільнилося близько 140 людей з льотного складу, а у 2021 році планували звільнитися ще 40 осіб.

У більшості випадків пілоти йдуть до МВС, де зарплати значно вищі.

Скріншот / «Донбас.Реалії»