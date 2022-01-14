«Елемент гібридної війни». СБУ повʼязує хвилю «мінувань» в Україні з Росією
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- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України повʼязала хвилю псеводмінувань обʼєктів інфраструктури з Росією, заявивши, що це поширений інструмент гібридної агресії РФ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Спецслужба вважає, що мета таких повідомлень — створити напругу і панічні настрої в суспільстві. СБУ закликає українців чітко усвідомлювати це і зберігати спокій.
«Служба безпеки України і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ разом з Національної поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень [про мінівання]», — додають у відомстві.
- 7 січня вибухівку шукали в 10 ТРЦ Києва і на вокзалі, а 8 січня — у всіх ТРЦ столиці. 12 січня правоохоронці перевіряли на наявність вибухівки 600 обʼєктів у девʼяти областях, а 13 січня — понад 200 обʼєктів. Переважно повідомлялося про замінування ТРЦ, шкіл, вокзалів, аеропортів і метро.
- На жодному з обʼєктів вибухівку не знайшли.