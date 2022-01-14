МЗС Польщі засудило кібератаку на урядові сайти України, де хакери лишили написи польською мовою

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Польща засудила кібератаку на сайти українських відомств, під час яких на сторінках зʼявилися антиукраїнські написи у тому числі й польською мовою.

Про це у Twitter написав речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

«З нетерпінням чекаємо інформації про кібератаку на сайти українського уряду, в тому числі на сайт Міністерства закордонних справ. Ми рішуче засуджуємо будь-яку діяльність, яка має наслідком поширення дезінформації та порушення функціонування державних інституцій», — написав Ясіна.

У ніч на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На деяких сайтах хакери залишили повідомлення про нібито масовий злив персональних даних.

«Українець! Усі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Усі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Уся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі», — йшлося у цих повідомленнях. Цей текст був також розміщений російською та польською мовами.