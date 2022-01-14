Гурт Muse зняв у Києві кліп на першу за чотири роки нову пісню

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Британський рок-гурт Muse випустив першу за чотири роки нову пісню, кліп на яку зняли у Києві.

Про це пише видання «Слух».

Кліп на пісню Won’t Stand Down знімала у грудні минулого року українська продакшн-студія shelter.film, яка раніше зняла в столиці кліпи для Stromae та Dua Lipa. Режисером виступив Джаред Хоган.

Видання також зазначає, що головну роль у кліпі виконала українська акторка Наталія Зозуля, одягнена у маску з обличчям фронтмена гурту Меттью Белламі, яку виготовили на замовлення в Сполучених Штатах.