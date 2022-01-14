Верховний суд США заблокував вимогу Байдена про обов’язкову вакцинацію співробітників приватних компаній

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International Monetary Fund / Flickr

Верховний суд США заблокував наказ президента Джо Байдена з вимогою про обов’язкову вакцинацію співробітників приватних компаній. Там зазначили, що це перевищує повноваження президента.

Про це пише BBC.

Водночас судді вирішили, що президент має обмежений мандат на обов’язкову вакцинацію співробітників державних медичних закладів .

Сам Байден зазначив, що розчарований таким рішенням суду, але закликав керівників приватних компаній уважно ставитися до «життєво важливих вимог до співробітників».

«Я закликаю керівників бізнесу негайно приєднатися до тих, хто вже активізувався, включаючи третину компаній зі списку Fortune 100, та ввести вимоги щодо вакцинації для захисту своїх працівників, клієнтів та спільнот», — підкреслив він.