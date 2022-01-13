НАБУ викрило на хабарництві заступника начальника одного з відділів Офісу генпрокурора. За свої «послуги» він хотів $150 тисяч
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / НАБУ
Національне антикорупційне бюро викрило на хабарі заступника начальника одного з відділів Офісу генерального прокурора. Той просив $150 тисяч у бізнесмена за допомогу у вирішенні проблем, пов’язаних із порушеною проти нього кримінальною справою.
Про це пише пресслужба НАБУ.
«Слідство встановило, що посадовець ОГП запропонував бізнесмену за винагороду вирішити його проблеми, пов’язані з кримінальним переслідуванням, що здійснювали слідчі Головного управління ДФС за процесуального керівництва прокурорів ОГП. Зокрема, домогтися закриття кримінального провадження та повернути підприємцю вилучене під час обшуків майно (комп’ютерну техніку, автомобілі Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover)», — йдеться у повідомленні.
Працівник Офісу генпрокурора обіцяв, що доб’ється повернення майна та закриття справи. За це він попросив спочатку $100 тисяч, які нібито повинен був передати керівництву ОГП. Згодом ціна виросла до $150 тисяч. Для передачі грошей він залучив посередника.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова перешкодила розслідуванню проти заступника голови фракції «Слуги народу», заступника голови парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Павла Халімона, якого підозрювали у вимаганні хабаря. Журналісти отримали аудіозаписи розмов колишнього народного депутата від «Блоку Петра Порошенка», аграрного підприємця Олега Дмитренка, в яких він, Халімон і довірена особа останнього нібито домовляються про корупційну схему влітку 2020 року. Ідеться про надання сприятливих умов для ведення аграрного бізнесу в Чернігівській області в обмін на 40 мільйонів гривень.