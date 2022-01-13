Польські вчені виявили ген, який подвоює ризик важкого перебігу коронавірусу

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Вчені Медичного університету Білостока знайшли ген, який збільшує ризик важкого перебігу коронавірусу більш ніж удвічі.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Польщі Адам Недзельський, передає Reuters.

«Після понад півтора року роботи вдалося виявити ген, відповідальний за схильність до важкого захворювання [на коронавірус]. Це означає, що в майбутньому ми зможемо виявляти людей зі схильністю до важкого перебігу COVID-19», — сказав він.

За даними дослідників, цей ген є четвертим за важливістю фактором після віку, ваги та статі, який визначає, наскільки важко людина перенесе коронавірус.

Керівник проєкту професор Марцін Монюшко розповів, що цей ген є приблизно у 14% населення Польщі, 8—9% людей у Європі загалом і 27% в Індії.

Також зазначається, що результатом цього відкриття стане створення швидкого генетичного тесту, який визначатиме, чи має пацієнт більший ризик тяжкого перебігу коронавірусу.