Українські прикордонники візьмуть учать у військових навчаннях НАТО Sea Breeze

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Михайло Мельниченко / «Бабель»

Українські прикордонники під час навчань Sea Breeze у 2022 році тренуватимуться з представниками інших складових сил безпеки України, країн НАТО та партнерів Альянсу у морському, авіаційному та сухопутному компонентах.

Про це ідеться у повідомленні Держприкордонслужби.

В Одесі уже пройшла початкова конференція з планування цьогорічного українсько-американського навчання, на якій були присутні офіцери Державної прикордонної служби України.

Під час навчань Sea Breeze 2022 бійці однієї з прикордонних комендатур швидкого реагування Південного регіонального управління та мобільного підрозділу «Дозор» будуть задіяні у протидесантних та антисаботажних заходах під час навчань.

Морська охорона цього року буде представлена 9-ма одиницями корабельно-катерного складу та відділами спеціальних дій всіх загонів Морської охорони ДПСУ.

Учасники також братимуть участь у навчальних тренувальних операціях із рятування людей, пошуку судна-порушника та спільних оглядів з іноземними партнерами в рамках протидії незаконній міграції і ще у багатьох інших складових.

До тренувань на річковій ділянці, а цього року це буде не Дунай, а Дніпро — планується залучити сили Ізмаїльського загону Морської охорони.

Спецпризначенці Морської охорони традиційно братимуть участь у водолазному та протидиверсійному компонентах, де відпрацьовуватимуть весь спектр підготовки, від висадки з гелікоптера до виявлення небезпечних підводних об’єктів, їх підняття та знешкодження.

Кількість учасників і навчальних елементів Sea Breeze постійно зростає. Минулорічні навчання були наймасштабнішими за понад 20 років. У них брали участь 32 бойові кораблі, 40 літаків і п’ять тисяч особового складу з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. До участі у навчаннях 2022 запрошення отримали понад 60 країн та міжнародних організацій.