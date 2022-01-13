Apple додасть 20% ПДВ на ціни в App Store в Україні через податок

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Компанія Apple протягом цих днів додасть 20-відсотковий ПДВ на ціни в сервісі App Store для українських користувачів через закон про податок, під який підпадають такі компанії, як Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg тощо.

Про це повідомляє AIN.

Очікується, що ціни в App Store на програми та додатки (крім підписок з автоматичним оновленням) зростуть 13—14 січня. При цьому Apple дозволила розробникам залишати старі ціни для постійних клієнтів, якщо їхні продукти пропонують підписку.

Через цей закон раніше вартість своїх сервісів в Україні на 20% підвищила компанія Google.