Microsoft припинила випускати консолі Xbox One

Компанія Microsoft припинила випуск ігрових консолей попереднього покоління Xbox One.

Про це пише The Verge.

Microsoft оголосила про плани припинити випуск частини консолей ще напередодні запуску ігрових приставок нового покоління Xbox Series X та Xbox Series S у 2020 році. «Щоб зосередитись на виробництві Xbox Series X/S, ми припинили виробництво всіх консолей Xbox One ще до кінця 2020 року, — сказала виданню старший директор з маркетингу продуктів для консолей Xbox Сінді Уокер.

Видання звертає увагу, що, попри світовий дефіцит мікросхем, Microsoft, схоже, здатна задовольнити попит на дешевшу консоль нового покоління Xbox Series S, яку у США продають за $299.

«Насправді ми можемо побудувати більше консолей серії S на тому ж мікропроцесорі, що і серія X», — сказав голова підрозділу Xbox Філ Спенсер. На думку видання, це ключова причина, через яку у магазинах спостерігаються стабільні запаси Xbox Series у порівнянні з прямими конкурентами — консолями PlayStation 5 від Sony.

Xbox One вийшла у травні 2013 року і стала наступницею Xbox 360. Оригінальну версію замінила Xbox One S у 2016 році, що мала менший форм-фактор і підтримувала відео високого динамічного діапазону HDR10, а також підтримку відтворення відео в форматі 4K та масштабування зображення ігор від 1080p до 4K. Високопродуктивна модель Xbox One X була представлена ​​в червні 2017 року і випущена в листопаді; вона мала покращені технічні характеристики та підтримувала ігри з роздільною здатністю 4K. Загалом було продано понад 50 мільйонів приставок покоління Xbox One.