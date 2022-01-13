Синоптики прогнозують у вихідні відлигу, але вночі ще буде до -8 °С

Новини

Keith Williams / Flickr

У вихідні 15—16 січня в Україні очікується потепління з незначними морозами та снігом.

За даними Sinoptik.ua, у північних та центральних областях буде хмарна погода та денна температура від 0 до -4 °С. У суботу опадів зранку практично не буде, а вдень можливий дрібний сніг, який закінчиться до вечора. Вдень у неділю опади не прогнозуються. Ночі будуть помірно морозними (до -5...-7 °С), у Сумській та Полтавській областях пройде мокрий сніг.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях небо майже цілодобово буде затягнуте хмарами, але обійдеться без опадів. Удень стовпчики термометрів покажуть до +3...+6 °С, уночі — близько 0 °С. Через сильний вітер (до 11 м/с) у суботу на вулиці буде сльота.

У західних областях у суботу та неділю очікується хмарна погода з проясненнями за температури близько 0 °С. У ніч із 15 на 16 січня можливі помірні морози: до -7...-8 °С на Закарпатті та близько -4...-5 °С в інших областях.

Читайте також: Синоптики прогнозують у Карпатах щоденні снігопади і тріскучі морози

Сніголавинна ситуація в Карпатах у вихідні сприяє активному відпочинку. В Івано-Франківській та Закарпатській областях зберігається помірний ризик сходження снігових лавин, тобто тільки на крутих схилах і лише за великих навантажень.

У східних регіонах у суботу вдень буде близько 0 °С, уночі — до -2...-3 °С. У неділю буде трохи холодніше: вдень термометри покажуть -1...-3 °С, уночі — до -6 °С. У Донецькій та Луганській областях 15—16 січня падатиме дрібний сніг.

Наступний тиждень на півдні розпочнеться з температури +4...+6 °С та хмарної погоди з проясненнями. У західних, північних та центральних областях сніжитиме за температури близько 0 °С. У східних областях очікується нульова температура, у Харківській та Дніпропетровській областях пройде невеликий сніг.