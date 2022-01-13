Міноборони звинуватило НВК «Іскра» у зриві військового контракту. «Укроборонпром» призначив перевірку

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Міністерство оборони України звинуватило казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра», яке входить до складу «Укроборонпрому», у зриві одного з військових контрактів.

Так відомство відреагувало на інформацію про відмову Міноборони від продукції «Іскри», через що підприємство нібито зупинилося.

У відомстві цю інформацію назвали недостовірною. У Міноборони стверджують, що співпрацювали з «Іскрою» з 2021 року за чотирма контрактами і за одним із них підприємство не виконало зобовʼязання вчасно, через що виникла дебіторська заборгованість у розмірі понад 58 млн грн. У відповідь Міноборони вирішило припинити фінансування.

Авансування обіцяють відновити після погашення «Іскрою» боргу або за рішенням суду. Підприємство вже звернулося до суду з відповідним позовом.

В «Укроборонпромі» вирішили провести службову перевірку через цю ситуацію. «Наразі існує затримка з виконанням одного з контрактів на замовлення Міноборони, усі обставини якої і покликана встановити перевірка», — заявили у пресслужбі.