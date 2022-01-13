Телескоп NASA сфотографував спіральну галактику з баром

Новини

NASA

Дослідники, які працюють на космічній рентгенівській обсерваторії «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографували спіральну галактику з баром NGC 3344. Вона розташована у сузір’ї Малий Лев.

Світлину оприлюднила сама обсерваторія NASA, яка спостерігає за сузірʼям.

NASA

Спіральні галактики з баром мають характерні «перемички», які перетинають їх посередині. Спіральні рукави таких галактик відходять від кінців бару, тоді як у звичайних спіральних галактиках вони починаються безпосередньо від ядра.

Ця галактика розташувалася на відстані 20 мільйонів світлових років від Землі, а її розміри удвічі менші за Чумацький Шлях. NGC 3344 відкрив британський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель. Уперше за цим обʼєктом він почав спостерігати 6 квітня 1785 року.