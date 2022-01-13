Колишній голова Twitter Джек Дорсі створює фонд допомоги розробникам біткоїна для захисту в судах

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Chesnot / Contributor

Співзасновник і колишній гендиректор Twitter Twitter Джек Дорсі створює фонд Bitcoin Legal Defense Fund, мета якого — юридична підтримка розробників біткоїна.

Про це повідомляють низка профільних видань із посиланням на відкритий лист Дорсі розробникам.

Фонд надаватиме розробникам адвокатів, розроблятиме стратегію захисту в судах і оплачуватиме судові витрати. У фонді працюватимуть волонтери та юристи, послугами яких розробники зможуть скористатися безкоштовно.

Передусім Bitcoin Legal Defense Fund має намір надати підтримку 16 розробникам біткойна, проти яких подав позов Крейг Райт. Він вимагає від розробників Bitcoin Core повернути йому доступ до двох ранніх біткойн-адрес.