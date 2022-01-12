ВООЗ: За минулий тиждень у світі виявили найбільшу з початку пандемії кількість нових хворих ковідом

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Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що минулого тижня (3—9 січня) у світі виявили понад 15 мільйонів нових випадків коронавірусу — це найбільша кількість випадків, яку коли-небудь реєстрували за один тиждень.

Про це генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус розповів на брифінгу 12 січня.

«Цей величезний сплеск інфекції обумовлений штамом «Омікрон», який швидко замінює «Дельту» майже в усіх країнах», — зазначив Гебреєсус.

Однак, за його словами, щотижнева кількість смертей залишається стабільною з жовтня 2021 року — в середньому 48 тисяч смертей на тиждень. Хоча кількість пацієнтів, які перебувають у лікарнях, зростає в більшості країн, вона не на рівні попередніх хвиль. У ВООЗ припускають, що, можливо, це пов’язано зі зниженням тяжкості «Омікрона», а також із поширеним завдяки вакцинації імунітетом.

Гебреєсус зазначив, що в Африці понад 85% людей ще не отримали жодної дози вакцини: «Ми не зможемо завершити гостру фазу пандемії, якщо не закриємо цей розрив». Крім цього, 90 країн все ще не досягли цілі в 40%, а 36 з цих країн вакцинували менше 10% свого населення.

«Хоча вакцини залишаються дуже ефективними для запобігання важким захворюванням і смерті, вони не повністю запобігають передачі. Більше випадків передачі означає більше госпіталізацій, більше смертей, більше людей, які не працюють. [...] Величезна кількість випадків також означає більший тиск на і без того перевантажених і виснажених медичних працівників», — додав Гебреєсус.