ВООЗ: За минулий тиждень у світі виявили найбільшу з початку пандемії кількість нових хворих ковідом
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що минулого тижня (3—9 січня) у світі виявили понад 15 мільйонів нових випадків коронавірусу — це найбільша кількість випадків, яку коли-небудь реєстрували за один тиждень.
Про це генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус розповів на брифінгу 12 січня.
«Цей величезний сплеск інфекції обумовлений штамом «Омікрон», який швидко замінює «Дельту» майже в усіх країнах», — зазначив Гебреєсус.
Однак, за його словами, щотижнева кількість смертей залишається стабільною з жовтня 2021 року — в середньому 48 тисяч смертей на тиждень. Хоча кількість пацієнтів, які перебувають у лікарнях, зростає в більшості країн, вона не на рівні попередніх хвиль. У ВООЗ припускають, що, можливо, це пов’язано зі зниженням тяжкості «Омікрона», а також із поширеним завдяки вакцинації імунітетом.
Гебреєсус зазначив, що в Африці понад 85% людей ще не отримали жодної дози вакцини: «Ми не зможемо завершити гостру фазу пандемії, якщо не закриємо цей розрив». Крім цього, 90 країн все ще не досягли цілі в 40%, а 36 з цих країн вакцинували менше 10% свого населення.
«Хоча вакцини залишаються дуже ефективними для запобігання важким захворюванням і смерті, вони не повністю запобігають передачі. Більше випадків передачі означає більше госпіталізацій, більше смертей, більше людей, які не працюють. [...] Величезна кількість випадків також означає більший тиск на і без того перевантажених і виснажених медичних працівників», — додав Гебреєсус.
- У світі у 2021 році від коронавірусу померло майже удвічі більше людей, аніж у 2020-му, коли почалась пандемія: 3,5 мільйона людей проти 1,8 мільйона.
- У жовтні 2021 року Всесвітня організація охорони здоровʼя заявила, що пандемія коронавірусу «триватиме на рік довше, ніж очікували», тому що бідніші країни не отримують вакцин. Це означає, що коронакриза може «легко затягтися до 2022 року».