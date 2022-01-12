Уряд запровадив держрегулювання цін на низку продуктів харчування. На що обмежать націнку?

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Кабінет міністрів запровадив державне регулювання цін на низку продуктів харчування.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який бере участь у засіданні уряду.

Зокрема, на період дії карантину мережам і виробникам забороняється встановлювати торговельну надбавку понад 10% на вартість:

гречаної крупи;

борошна;

цукру;

макаронних виробів вітчизняного виробництва;

пастеризованого молока 2,5% жирності (у плівці);

олії соняшникової;

курячих яєць категорії С1;

вершкового масла 72,5% жирності;

птиці (тушки курячої).

Під час засідання премʼєр повідомив, що за останній рік в Україні ціни на ці продукти зросли на 11—35 відсотків.