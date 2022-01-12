Парламент Великої Британії допитає премʼєра Джонсона через вечірку в локдаун

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Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може втратити своє крісло через скандал. У середу, 13 січня, він має дати пояснення парламенту, чи був він на вечірці у своїй офіційній резиденції під час першого локдауну у травні 2020 року.

Про це пише Reuters.

За даними ЗМІ, Джонсон із дружиною Керрі і приблизно 40 співробітниками влаштували вечірку в саду на Даунінг-стріт, а до того секретар премʼєра Мартін Рейнольдс розіслав усім запрошення, в якому просив «приносити свою випивку». The Guardian опублікувало фото, ймовірно, з цієї вечірки.

Сам Джонсон і його спікер відмовляються коментувати надіслані запрошення. Щодо вечірки, то представник Джонсона говорив, що в літні місяці в саду Даунінг-стріт часто проводили робочі збори.

Опозиція і деякі члени Консервативної партії вимагають від Джонсона піти у відставку.

Як передає ВВС, сьогодні, виступаючи у Палаті громад, Джонсон вибачився перед британцями. Він зізнався, що був на вечірці 20 травня, але пробув на ній 25 хвилин і повернувся у робочий кабінет. За його словами, він вважав, що це робочий захід.

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер назвав його виправдання «жалюгідними».