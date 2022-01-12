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В Україні виявили понад 7 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 1 151

Автор:
Софія Телішевська
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Немеш Янош / УНІАН

В Україні за останню добу, 11 січня, медики виявили 7 117 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 409 дітей та 160 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 193 пацієнти, а напередодні — 219.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя. Кількість нових хворих по регіонах:

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили майже 3,7 мільйона випадків COVID-19. При цьому 97 737 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,5 мільйона громадян одужали.

За минулу добу медики вакцинували ще 106 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 875 716 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 098 896. Ще 7 339 людей отримали додаткову дозу, а 41 141 — бустерну.