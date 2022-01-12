НАН: В Україні почалася нова хвиля коронавірусу

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В Україні починається нова хвиля коронавірусу, наразі кількість позитивних тестів зросла майже на 40%, як порівняти з показниками грудня 2021 року. Також збільшився й обсяг тестувань.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

Загалом Україна з невеликою затримкою слідує тенденціям країн Східної Європи. Однак початок нової хвилі припав на святковий період, що призвело до викривлення даних, тому зараз важко спрогнозувати швидкість поширення епідемії.

Середня щоденна кількість нових випадків інфікувань в Україні за останній тиждень сягнула 4 540, а летальних випадків — 158. Спостережувана летальність зросла до 3,2—3,3%, як порівняти з даними 4—5-тижневої давнини.

Таке зростання відбулось переважно за рахунок змін у віковій структурі хворих і не повʼязана з патогенними властивостями вірусу.

За останні 3—5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років, яка стала частіше потрапляти до лікарень.

Науковці наголошують, що вакцини забезпечують високий захист проти госпіталізації в усіх вікових категоріях.