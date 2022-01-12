НАН: В Україні почалася нова хвиля коронавірусу
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Irwan / Unsplash
В Україні починається нова хвиля коронавірусу, наразі кількість позитивних тестів зросла майже на 40%, як порівняти з показниками грудня 2021 року. Також збільшився й обсяг тестувань.
Про це повідомляє Національна академія наук України.
Загалом Україна з невеликою затримкою слідує тенденціям країн Східної Європи. Однак початок нової хвилі припав на святковий період, що призвело до викривлення даних, тому зараз важко спрогнозувати швидкість поширення епідемії.
Середня щоденна кількість нових випадків інфікувань в Україні за останній тиждень сягнула 4 540, а летальних випадків — 158. Спостережувана летальність зросла до 3,2—3,3%, як порівняти з даними 4—5-тижневої давнини.
Таке зростання відбулось переважно за рахунок змін у віковій структурі хворих і не повʼязана з патогенними властивостями вірусу.
За останні 3—5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років, яка стала частіше потрапляти до лікарень.
Науковці наголошують, що вакцини забезпечують високий захист проти госпіталізації в усіх вікових категоріях.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб після щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.