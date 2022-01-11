Суд у Чехії скоротив термін ув’язнення місцевому бойовику, який воював на Донбасі

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Апеляційний суд Праги скоротив термін ув’язнення громадянину Чехії Лукашу Новачеку з 20 років до 6 років. Його визнали винним в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків.

Про це пише Radio Prague International.

Суд вирішив, що безпосередня участь у бойових діях Новачека не доведена. Тому з нього зняли звинувачення в тероризмі і залишили лише участь у організованому злочинному угрупованні.

Сам Новачек визнав, що у червні 2015 року перебував на сході України, але участь у воєнних діях заперечує. Він розповів, що приїхав до Донецька на запрошення дівчини, з якою познайомився в інтернеті. Там йому запропонували вступити до лав бойовиків, де він працював кухарем для додаткового заробітку.

Водночас обвинувачення вважає, що Новачек служив у розвідці та патрулі і брав безпосередню участь у бойових діях.