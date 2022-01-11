Шостий рік поспіль температура світового океану б’є рекорди

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«Бабель»

У 2021 році температура світового океану була найвищою в історії. Цей показник зростає уже шість років поспіль і щоразу океан нагрівається все дужче.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на доповідь 23 дослідників із 14 інститутів у всьому світі.

Кліматолог із Національного центру атмосферних досліджень у Колорадо (США) Кевін Тренберт наголошує, що саме температура океану є ключовим показником зміни клімату, спричиненого людиною.

За останній рік верхні дві тисячі метрів океану поглинули на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році. Цей показник у 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії за 2020 рік.

Більш теплі води океану сприяють посиленню штормів, ураганів та екстремальних опадів, які часто є руйнівними для різних регіонів. Крім того, «нагріта» вода впливає на танення льодовиків та підвищення рівня морів.

Науковці пояснюють, що світ теплішає від спалювання викопних копалин, вирубки лісів та інших видів діяльності, тож океани взяли на себе основний тягар додаткового тепла. За даними аналітиків, понад 90% тепла, виробленого за останні 50 років, поглинули саме океани.