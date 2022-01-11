Військові, які 10 січня загинули на Донбасі, підірвалися під час мінування території

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Sasha Maksymenko / Flickr

Донецька прокуратура розслідує загибель двох українських військовослужбовців Об’єднаних сил, які загинули 10 січня унаслідок підриву на невідомому пристрої.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За попередньою інформацією, чоловіки підірвалися під час відновлення мінно-вибухових загороджень на підконтрольній Україні території поблизу населеного пункту Крута Балка у Донецькій області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

Наразі на місці події працюють прокурори, слідчо-оперативна група, експерти та спеціалісти вибухо-технічної служби.