Военные, погибшие 10 января на Донбассе, подорвались во время минирования территории

Донецкая прокуратура расследует гибель двух украинских военнослужащих объединенных сил, погибших 10 января в результате подрыва на неизвестном устройстве.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По предварительной информации, мужчины подорвались во время восстановления минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории вблизи населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту небрежного отношения военного должностного лица к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

На месте происшествия работают прокуроры, следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты взрыво-технической службы.