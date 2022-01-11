Синоптики прогнозують у Карпатах щоденні снігопади і тріскучі морози

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У Карпатах найближчими днями очікуються щоденні снігопади і тріскучі морози до -19 °С.

У Буковелі синоптики прогнозують значні та помірні морози — 12 і 13 січня термометри покажуть удень -7...-11 °С, уночі ртутні стовпчики опустяться до -16...-19 °С. З 14 січня морози стануть помірними: вдень очікується -4...-8 °С, уночі до -10...-11 °С. Сонце з-за щільних хмар, імовірно, вигляне тільки 12 і 15 січня. Невеликий сніг падатиме майже щодня, але з різною інтенсивністю. Вітер цього тижня слабкий чи помірний (не більше 5,6 м/с). Висота снігового покриву на курорті коливається зараз від 50 см у нижній частині схилу до 70 см у верхній.

Тим часом Славське накрили щільні хмари. Тут щодня очікується дрібний сніг, а сонце лише зрідка пробиватиметься крізь хмари. Найближчі ясні дні, за даними синоптиків, — 12 і 15 січня. Середня денна температура досягне тут -3...-6 °С, уночі — помірні морози до -9...-12 °С. Вітер — до 5,2 м/с.

Погода на Драгобраті також буде похмурою та морозною. Уночі температура знижуватиметься до -12...-16 °С, удень очікується близько -6...-7 °С. Вітер не більше 4 м/с, висота снігового покриву на курорті вже сягає 190 см. Однак снігопади, зокрема у Рахівському районі, триватимуть.

Окремо синоптики попередили про небезпеку сходження лавин — помірна сніголавинна небезпека очікується у високогірʼї Івано-Франківської області, а також у горах Чернівецької та Львівської областей. Значна сніголавинна небезпека фіксується на сході Закарпатської області. У районі хребта Чорногора рятувальники рекомендують туристам найближчими днями утриматись від виходу на схили.