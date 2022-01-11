Упродовж 6—8 тижнів половина жителів Європи може заразитися «Омікроном» — ВООЗ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Veselības ministrija / Flickr
Голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя Ханс Клюге заявив, що у найближчі 6—8 тижнів у країнах Європи штамом «Омікрон» можуть інфікуватися понад 50% населення.
Про це він заявив на брифінгу у вівторок, 11 січня.
За словами Клюге, зараз у 50 із 53 країн Європи та Центральної Азії підтвердили випадки інфікування «Омікроном».
«Цей штам швидко стає домінантним у Західній Європі і нині поширюється на Балканах», — додав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.
Інститут показників та оцінки в галузі охорони здоровʼя прогнозує, що за таких темпів поширення «Омікрона» протягом наступних шести-восьми тижнів ним інфікується понад 50% населення регіону.
З початку року захворюваність посилилася більше ніж удвічі — за перший тиждень 2022 року в регіоні зафіксували приблизно сім мільйонів випадків COVID-19. Таке поширення хвороби уже створило навантаження на системи охорони здоровʼя та надання послуг у багатьох країнах.
Наразі серед країн європейського регіону Велика Британія посідає перше місце за кількістю випадків коронавірусу, там за період пандемії виявили понад 14 млн заражень COVID-19. На другому місці перебуває Франція (12 млн), а далі Росія, яка також належить до Європейського регіонального бюро ВООЗ — 10 млн випадків.
Водночас головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтервʼю ВВС Україна заявив, що черговий сплеск коронавірусної хвороби очікується наприкінці січня з піком на лютий. Втім він наголошує, що «Омікрон» має перебіг легший за «Дельту», хоч і поширюється активніше.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб від дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.