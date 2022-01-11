У Кенії по всій країні відключили світло через обрив лінії електропостачання
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Matthew Henry / Unsplash
У Кенії через аварію на лінії електропостачання відключили світло.
Про це повідомила 11 січня державна компанія Kenya Power.
Як зазначається, блекаут стався після того, як обвалилися опори, що підтримують високовольтну лінію електропередачі, яка зʼєднує столицю з греблю гідроелектростанції Кіамбере.
«Ми залишилися без електропостачання через обвал опор на високовольтній лінії електропередачі Кіамбере — Ембакасі сьогодні вранці о 10:45 (09:45 за Києвом)», — йдеться у заяві компанії.
Наразі фахівці проводять ремонтні роботи, електропостачання вже відновили у Найробі, Західній Кенії, провінції Н’янза.
- У травні 2020 року у Кенії сталося аналогічне відключення електроенергії у всій країні після обриву ділянки високовольтної лінії електропередач.
- 8 січня у всьому Лівані, включно з аеропортом Бейруту, відключили електрику. Держкомпанія Electricite du Liban повідомила, що їй довелося повністю припинити подачу електроенергії після того, як на розподільну станцію в Арамуні спробували проникнути протестувальники.