У США помер магнат Роберт Дерст, який випадково на зйомках серіалу зізнався у вбивстві 20-річної давнини

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У США, у штаті Каліфорнія, вранці 10 січня природною смертю помер 78-річний магнат Роберт Дерст, який отримав довічний термін за вбивство подруги Сьюзен Берман в 2000 році.

Про це повідомляє ABC News.

Помер він у лікарні міста Стоктон, куди його перевезли, після того як у вʼязниці йому стало зле. Адвокат Дерста Чіп Льюїс зазначив, що смерть настала з природних причин, повʼязаних із цілою низкою медичних проблем його підзахисного: рак стравоходу та сечового міхура, хронічна хвороба нирок та хронічна обструктивна хвороба легень. Крім цього, у жовтні 2021 року Дерста шпиталізували із коронавірусом, він перебував на штучній вентиляції легень.

Роберт Дерст був старшим сином багатого нью-йоркського інвестора в нерухомість та забудовника Сеймура Дерста. У вересні 2021 року його визнали винним у вбивстві 21-річної давнини — своєї найкращої подруги Сьюзен Берман, а у жовтні він отримав довічний термін. Йдеться про інцидент 2000 року, коли Берман хотіла дати свідчення поліцейським у справі про зникнення дружини Дерста в 1982 році. Після цього жінку знайшли мертвою у власному будинку в Беверлі-Хіллз — вона загинула від вогнепального поранення в голову. Сам магнат роками стверджував, що не уявляє, куди поділась його дружина Кетлін Маккормак-Дерст, і тим більше не знає, хто вбив його подругу Берман.

У вбивстві Дерст випадково зізнався під час зйомки серіалу про себе. У перерві між зйомками фільму бізнесмен відійшов у туалет та не зняв мікрофон, тому техніка записала, як він промовляв: «Ну, ось ти і попався. Що я, чорт забирай, наробив? Убив їх всіх, звичайно».