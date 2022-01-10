Іспанія планує змінити систему моніторингу нових випадків коронавірусу. Хворобу відстежуватимуть як звичайний грип
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Adam Niescioruk / Unsplash
В Іспанії влада планує змінити систему моніторингу нових випадків коронавірусу. Там хочуть стежити за коронавірусом як за звичайним грипом.
Про це пише El Pais.
Точної дати переходу немає, але системи охорони здоров’я Іспанії працюють над цим процесом. Це означатиме, що до коронавірусу в країні ставитимуться як до ендемічної хвороби: без підрахунку кожного нового випадку та без тестування у разі появи будь-яких симптомів.
Нова система передбачатиме, що буде обрана статистично значуща вибірка лікарів та медичних центрів, які надаватимуть дані про захворюваність. Таким чином ці дані будуть екстраполюватися на всю державу і вказуватимуть на приблизну епідемічну ситуацію в країні.
«Зараз, враховуючи величезну трансмісивність COVID, дуже складно дотримуватися універсальних протоколів спостереження, це стає неможливим», — пояснив керівник групи спостереження за грипом та іншими респіраторними вірусами Ампаро Ларраурі.
Водночас він підкреслив, що повністю змінити підхід одразу буде неможливо, оскільки Іспанія має міжнародні зобов’язання повідомляти про всі нові випадки зараження коронавірусом.
- У листопаді іспанське агентство з лікарських засобів і товарів медичного призначення (AEMPS) дало дозвіл компанії Hipra на проведення другої фази клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. Hipra проведе випробування в 10 лікарнях по всій Іспанії на приблизно 1 100 добровольцях, які раніше отримали дві дози вакцини Pfizer. Мета дослідження — оцінити безпеку та здатність бустерної дози вакцини викликати імунну відповідь у дорослих з повною вакцинацією.