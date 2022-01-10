Tesla додала до своїх автопілотів «наполегливий» тип водіння

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Компанія Tesla додала до автопілотів на своїх автомобілях новий режим наполегливого водіння. Він передбачатиме частішу зміну смуг руху та більше обгонів.

Про це пише BBC.

Tesla додала цю функцію ще у жовтневому оновленні, але швидко видалила через низку помилок. Тепер же новий тип водіння знову повернули.

Таким чином, в автопілоті тепер є три типи: спокійний, середній та наполегливий. Останній передбачає більш уважне стеження за іншими автомобілями, частішу зміну смуг руху, меншу вірогідність з’їзду зі смуги обгону, а також можливість так званих зупинок у русі, коли автомобіль пригальмовує перед знаком «Стоп», однак не повністю зупиняється.

Значна кількість користувачів та експертів не схвалюють такий режим водіння, але є й ті, хто вважає, що для автопілота краще бути більш наполегливим, аніж занадто обережним.

За словами експерта Метью Ейвері, гарно спроєктовані автопілоти безпечніші за людей, тому що вони виключають людські помилки. Він зазначає, що водії переважно не користуються автопілотами, через те що ті занадто обережні, тоді як їзда водіїв якраз і відповідає наполегливому типу. Але якщо так їздити буде автопілот, то він зможе знизити кількість аварій через відсутність людських помилок.

«Якщо ми хочемо повсюдного впровадження автоматизації, то водії чекатимуть, що автомобіль робитиме це, і ухвалюватиме такі рішення, які ви зробили б як водій-людина, а не якийсь дуже мʼякий і дуже безпечний алгоритм», — пояснив він.

Водночас він підкреслив, що існує тонка межа між наполегливістю та агресивністю, і система має уникати агресивного водіння.