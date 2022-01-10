Дані ЄС: Останні сім років були найтеплішими за всю історію спостережень

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Останні сім років на Землі були найтеплішими за всю історію спостережень. 2021 рік увійшов до п’ятірки найтепліших.

Про це йдеться у даних Служби зміни клімату Copernicus, яка збирає інформацію з супутникової системи ЄС, пише BBC.

У Європі літо 2021 стало найcпекотнішим за всю історію, а на заході США та в Канаді були побиті температурні рекорди. Також влітку було багато лісових пожеж, які спричинили масштабні руйнування та низку смертей.

Загалом 2021 рік став п’ятим найтеплішим за всю історію спостережень, дещо обігнавши 2015 та 2018 роки. Попри те що на початку року середні температури були нижчими за попередні роки, за рахунок дуже спекотного літа загальна середня температура зросла.

Найбільші температури улітку в Європі фіксували в Греції, Іспанії та Італії. На острові Сицилія зафіксували температурний рекорд — +48,8 °С. Через високі температури почалися лісові пожежі у Туреччині, Греції, Тунісі, Італії та Алжирі.

Окрім цього, у Європі була і екстремальна вологість, яка спричинила паводки у Німеччині, Бельгії та Нідерландах.